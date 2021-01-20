Собянин объявил о смягчении карантинных мер в Москве

https://static.news.ru/photo/d9a04054-5bb2-11eb-8287-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о постепенном смягчении ограничительных мер в городе, введённых из-за пандемии коронавируса. Послабления к введённым ранее карантинным ограничениям вступят в силу с пятницы, 22 января.

В столице возобновляют работу колледжи, спортшколы, учреждения дополнительного образования и досуговые организации для детей, находящиеся в ведомстве правительства города. Льготные транспортные карты учащихся будут разблокированы.

В то же время студенты городских и федеральных вузов пока остаются на удалённом обучении до соответствующего распоряжения Минобрнауки России.

Также власти снимают запрет на работу детских развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах, лагерей дневного пребывания детей и т. д. При этом администрации этих заведений должны обеспечить их заполняемость не выше 50% от максимальной вместимости.

В городе возобновят работу библиотеки, музеи и другие культурные учреждения. Будут разрешены культурно-досуговые мероприятия при максимально допустимом количестве зрителей в 50% от вместимости помещений. Такую же квоту по посетителям ввели для кинотеатров, театров, концертных залов и спортивных площадок. Ранее допускалось заполнять зрительные залы лишь на 25%.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется 2–4 тыс. новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря. <...> В этой ситуации мы можем позволить себе значительно смягчить действующие ограничения, — написал Собянин в своём блоге.

Отмечается, что требования к бизнесу оставить не менее 30% сотрудников на удалённой работе остаётся в силе. Также сохраняются введённые ранее ограничения на работу кафе, ресторанов, баров, клубов и других развлекательных заведений в ночное время. Москвичи старше 65 лет, а также жители города с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Таковы условия, в которых нам предстоит жить в ближайшие недели. Я искренне надеюсь, что улучшение эпидемиологической ситуации продолжится и тогда мы сможем смягчить и другие пока еще сохраняющиеся ограничения, — добавил мэр Москвы.

Ранее NEWS.ru писал, что к очному обучению с 18 января вернулись столичные школьники.