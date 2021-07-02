Путин наградил орденом экс-ректора ВШЭ

Читайте нас в Google Новости

Президент Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени бывшего ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова, который накануне покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ярослав Кузьминов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, — говорится в сообщении.

При этом в тексте Кузьминов назван ректором Высшей школы экономики.

1 июня Кузьминов, возглавлявший университет с момента его основания, покинул свой пост. Он станет научным руководителем НИУ ВШЭ, сменив на этой должности бывшего министра экономики Евгения Ясина. В свою очередь Ясин станет почётным научным руководителем вуза.

По информации СМИ, имя нового руководителя вуза станет известно вечером 2 июля. На должность рассматривают главу Минобрнауки Валерия Фалькова (он был ректором Тюменского университета), руководителя агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву, главу Счётной палаты Алексея Кудрина или президента Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова.

Высшая школа экономики была основана в 1992 году по распоряжению Егора Гайдара, который в то время занимал пост премьер-министра. Тогда Кузьминов стал самым молодым руководителем федерального вуза в стране.