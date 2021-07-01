Ректор ВШЭ покинул свой пост

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, возглавлявший университет с момента его основания, покинул свой пост. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к вузу. Издание уточняет, что в образовательном учреждении эту информацию также подтвердили.

Уточняется, что Кузьминов после ухода с поста ректора станет научным руководителем НИУ ВШЭ. Он сменит на этой должности бывшего министра экономики Евгения Ясина. В свою очередь Ясин станет почётным научным руководителем вуза.

Высшая школа экономики была основана в 1992 году по распоряжению Егора Гайдара, который в то время занимал пост премьер-министра. Тогда Кузьминов стал самым молодым руководителем федерального вуза в стране.

Ранее стало известно, что Юрий Зинченко покинул пост президента Российской академии образования (РАО). Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Временно исполняющим обязанности президента назначен вице-президент РАО и ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский.