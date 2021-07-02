СМИ узнали, кто может возглавить ВШЭ

В правительстве и Кремле рассматривают несколько кандидатур преемников снявшего с себя полномочия ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова. Об этом сообщает «Медуза» (СМИ признано российскими властями иноагентом).
По информации журналистов, в качестве главы университета власти
Издание отмечает, что имя нового ректора ВШЭ станет известно вечером 2 июля. Эту информацию
Хотелось, чтобы это был кто-то из своих, — признался он, добавив, что «у правительства могут быть и свои предложения».
Близкий к правительству источник рассказал «Медузе», что 1 июня, когда Кузьминов объявил о своей отставке, не было чёткого решения о том, кто станет руководителем университета.
Согласно уставу ВШЭ, ректора учреждения назначает правительство на срок до пяти лет. При этом руководитель вуза должен пройти обязательную аттестацию.
1 июня Кузьминов, возглавлявший университет с момента его основания, покинул свой пост. Он станет научным руководителем НИУ ВШЭ, сменив на этой должности бывшего министра экономики Евгения Ясина. В свою очередь Ясин станет почётным научным руководителем вуза.
Высшая школа экономики была основана в 1992 году по распоряжению Егора Гайдара, который в то время занимал пост премьер-министра. Тогда Кузьминов стал самым молодым руководителем федерального вуза в стране.