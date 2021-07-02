СМИ узнали, кто может возглавить ВШЭ

В правительстве и Кремле рассматривают несколько кандидатур преемников снявшего с себя полномочия ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова. Об этом сообщает «Медуза» (СМИ признано российскими властями иноагентом).

По информации журналистов, в качестве главы университета власти могут выбрать главу Минобрнауки Валерия Фалькова (он был ректором Тюменского университета), руководителя агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву, главу Счётной палаты Алексея Кудрина или президента Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова. При этом у Чупшевой нет учёной степени, в отличие от других кандидатов.

Издание отмечает, что имя нового ректора ВШЭ станет известно вечером 2 июля. Эту информацию подтверждает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Собеседник агентства не смог назвать нового ректора.

Хотелось, чтобы это был кто-то из своих, — признался он, добавив, что «у правительства могут быть и свои предложения».

Близкий к правительству источник рассказал «Медузе», что 1 июня, когда Кузьминов объявил о своей отставке, не было чёткого решения о том, кто станет руководителем университета.

Согласно уставу ВШЭ, ректора учреждения назначает правительство на срок до пяти лет. При этом руководитель вуза должен пройти обязательную аттестацию.

1 июня Кузьминов, возглавлявший университет с момента его основания, покинул свой пост. Он станет научным руководителем НИУ ВШЭ, сменив на этой должности бывшего министра экономики Евгения Ясина. В свою очередь Ясин станет почётным научным руководителем вуза.

Высшая школа экономики была основана в 1992 году по распоряжению Егора Гайдара, который в то время занимал пост премьер-министра. Тогда Кузьминов стал самым молодым руководителем федерального вуза в стране.