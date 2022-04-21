Путин дал гражданство России исполнительнице русского шансона из Испании

Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство исполнительнице русского шансона из Испании Маричель Родес и ещё 29 гражданам других стран, следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации. Тем же указом президент утвердил выход шести человек из российского гражданства.

Постановляю принять в гражданство Российской Федерации <...> [гражданку] Родес Ногеру Маричель, родившуюся 28 сентября 1965 года в Испании, — говорится в документе.

Певица, скрипачка и флейтистка Маричель Родес Ногера родилась и живёт в Барселоне, где с 1981 по 1985 год прошла курс обучения в Школе драматического искусства, а с 1994 по 2000 год — курс углублённого изучения русского языка. С 1995 года является участником ансамбля русского фольклора «Вечеринка» в Барселоне, а с 2008 года — участником ансамбля русского фольклора «Беседушка» в Москве.

С 2009 года Ногера является постоянным участником программ «В нашу гавань заходили корабли», посвящённых русскому шансону. В 2011 году совместно с музыкантами из разных стран она выпустила альбом «Судьба жигана», где исполнила песни на стихи «менестрелей» различных эпох, от Франсуа Вийона до Алексея Хвостенко, Анри Волохонского и Глеба Горбовского.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2022 года чаще остальных получали российское гражданство граждане Украины и Таджикистана. В пресс-центре МВД России отметили, что российское гражданство является наиболее привлекательным в первую очередь для выходцев из бывших союзных республик.

По данным МВД, в первом квартале 2022 года среди получивших гражданство РФ доля выходцев из бывших союзных республик составила 97,2%, или 137,7 тысячи человек. 39,6% из них приходится на граждан Украины. В «первую тройку» также входят представители Таджикистана (23,9%) и Казахстана (8%).