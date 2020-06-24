Пушков ответил Макаревичу на заявление о «ненужности» парада Победы

https://static.news.ru/photo/9888788a-b616-11ea-9e25-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков после критики парада Победы от певца Андрея Макаревича прокомментировал мнение артиста и назвал его «внутренним эмигрантом». Об этом сенатор написал в своём Telegram-канале.

Поводом для комментария стало заявление Макаревича о том, что ему парад Победы не нужен. При этом лидер группы «Машина времени» с ностальгией вспоминает парады своего детства, на которые любил ходить.

По мнению Пушкова, заявление певца, который не раз критиковал действия властей, закономерно.

Тому, кому не нужен Крым, не нужен и парад Победы. Да и Победа, собственно, тоже. Да и страна не нужна — лишь бы пить баварское. Почему-то они считают, что им позволили бы его пить и что им позволили бы жить. И история России не нужна, — отметил Пушков.

По мнению члена Совета Федерации, разделяющие подобные взгляды люди с радостью отказались бы и от истории страны, и от самой России из-за «нехватки демократии».

Макаревич не раз обрушивался с критикой на действия российского руководства. Он выступал против возвращения Крыма в состав России и заявлял, что полуостров надо было просто купить и не портить отношения с Украиной. При этом весной 2019 года артист также вступал в дискуссии со своими коллегами, поддерживающими вхождение Республики Крым в состав страны.

24 июня на брусчатку Красной площади во время парада Победы выходили более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники и 75 единиц авиации. Гостями парада стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.

Как писал NEWS.ru, ранее народный артист Лев Лещенко рассказал о своих впечатлениях от парада Победы в Москве, на котором он побывал в среду, 24 июня. Певец сидел в третьем ряду на трибуне вместе с участниками Великой Отечественной войны.