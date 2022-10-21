Пульмонолог рассказал, какие тяжелые заболевания сопутствуют одышке Пульмонолог Абакумов призвал граждан не игнорировать одышку и не лечить ее надуванием шариков

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Врач-пульмонолог Олег Абакумов в разговоре с NEWS.ru назвал пять основных причин одышки. Первая из них — иммобилизация, «когда от длительного лежания из-за болезни межреберные мышцы и диафрагма ослабевают», отметил эксперт. По его словам, в этом случае проблема решается с помощью дыхательной гимнастики и физической нагрузки. Собеседник подчеркнул, что одышка также может сигнализировать о тяжелых недугах, таких как астма, фиброз легких и ХОБЛ.

Вторая возможная причина одышки — заболевания легких — фиброз, астма и ХОБЛ. Для диагностики нужно провести КТ. Третья причина — анемия. Железо — проводник кислорода. При его нехватке дыхание осложняется. Здесь обязателен анализ на ферритин, чтобы исключить данную проблему. Четвертая причина — сердечная недостаточность. Если у вас нет кашля и хрипов, а одышка, отеки и гипертония есть, то обязательно сделайте ЭКГ и УЗИ сердца, — добавил медик.

Он отметил, что пятой причиной одышки является тромбоз, его яркие симптомы — кровохарканье и боль в груди. Абакумов подчеркнул, что при подобных признаках обязательна проверка Д-димера, УЗИ вен ног, эхокардиография.

При обнаружении нарушений проведите КТ груди с контрастом. Некоторые народные целители рекомендуют лечить одышку надуванием шариков. Но если за одышкой скрывается болезнь какого-то органа, шариками проблему не решить. Проблема, напротив, может только усугубиться. Подойдите ответственно к своему здоровью, — подытожил Абакумов.

Ранее врач-пульмонолог Анастасия Смотрова заявила, что при лечении кашля сначала нужно разобраться, из-за чего он появился. Если причиной послужили не инфекционные заболевания, а опасное для здоровья воспаление ЛОР-органов, то в таких случаях лечение кашля таблетками не поможет, бесполезно будет и дышать над горячей картошкой.