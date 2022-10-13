Врач раскрыла главные ошибки при лечении кашля Врач Смотрова назвала таблеточную терапию главной ошибкой при лечении кашля

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При лечении кашля сначала нужно разобраться, из-за чего он появился. Если причиной послужили не инфекционные заболевания, а опасное для здоровья воспаление ЛОР-органов, то в таких случаях лечение кашля таблетками не поможет, бесполезно будет и дышать над горячей картошкой, рассказала «Москве 24» врач-пульмонолог Анастасия Смотрова.

По словам пульмонолога, в некоторых случаях кашель может быть вызван не инфекционными недугами, а воспалением ЛОР-органов или синуситом.

Эти заболевания могут быть очень опасны, лечить их необходимо, потому что если не лечить синусит, он может привести к тому, что разрушатся кости, которые покрывают околоносовые пазухи, может развиться менингит — воспаление оболочек мозга и даже сепсис. Таблетки от кашля здесь не помогут, — рассказала медицинский специалист.

Еще одной причиной кашля, по ее словам, является гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), которая может привести к воспалению, язвам и даже раку пищевода.

Другой частой ошибкой при лечении кашля врач назвала распространенный в народе способ — дышать над горячей картошкой.

Если кашель вызван бактериальной инфекцией, то горячий воздух будет способствовать ее размножению. Мало того, вдыхание горячего пара может привести к отеку и ожогам дыхательных путей и непоправимым последствиям, — предупредила медик.

Врач-пульмонолог Олег Абакумов ранее рассказал, что если рассмотреть дыхательные пути под микроскопом, то можно увидеть «кучу ворсин, называемых ресничкам», а также клетки, похожие на бокал для вина, они вырабатывают слизь, защищающую легкие. Медик подчеркнул, что если туда попадает пыль, то реснички двигаются, слизь выталкивается — происходит кашель, так организм очищает дыхательные пути. По его словам, если «загрязнение» имеет вирусную природу, то может развиться острый бронхит.