Психотерапевт заявил о возможном всплеске преступности в России

https://static.news.ru/photo/0ec57214-b202-11ea-bfeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tommy Seiter/imageBROKER.com/Global Look Press

Пандемия коронавируса спровоцировала повышенную тревожность, а также различные психические и психологические расстройства у россиян. Подобное ментальное состояние может подтолкнуть граждан к совершению различного рода преступлений после снятия ограничительных мер. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Специалист пояснил, что человек — социальное существо и нуждается в контактах с другими людьми. При этом виртуальное общение не может заменить живое, поскольку не даёт человеку возможность в полной мере заимствовать чувства у собеседника. По этой причине, оказавшись в самоизоляции, многие россияне начали испытывать эмоциональный голод.

В таком состоянии человек сталкивается с необходимостью более плотно коммуницировать со своим внутренним «я». Большинство россиян в таких условиях рискует обзавестись различными психологическими и психическими расстройствами. А те, у кого такие проблемы уже наблюдаются, могут столкнуться с их обострениями, поясняет Федорович.

Дополнительные факторы, которые способны повлиять на ухудшение психологического состояния россиян во время самоизоляции, — необходимость постоянно находиться с родственниками в ограниченном пространстве и недостаток финансовых средств из-за потери работы.

Проблемы, вероятнее всего, будут наблюдаться у россиян с тревожно-мнительным складом характера. Во время пандемии у них могут развиться панические атаки, а также генерализованное тревожное расстройство. С обострениями же есть риск столкнуться у россиян, которые страдают шизофренией, алкоголизмом, а также у тех, кто склонен к агрессивным реакциям на фоне приступов. Подобное ментальное состояние у населения может привести к росту преступности в России, — заявил Федорович.

Как ранее писал NEWS.ru, американский психолог Дмитрий Христакис из Детского исследовательского института в Сиэтле сообщил, что режим самоизоляции, введённый из-за пандемии коронавирусной инфекции, может сказаться на ментальном здоровье детей и их социализации.