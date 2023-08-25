Психолог рассказала, как школьникам плодотворно подойти к учебному году Психолог Наумова: школьникам нужно наладить режим сна перед учебным годом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За неделю до начала учебного года важно переходить на правильный режим сна и бодрствования, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, это поможет перестроить режим дня и более плодотворно подойти к учебному процессу.

За неделю до начала учебного года важно переходить на правильный режим сна и бодрствования: пораньше ложиться, пораньше вставать для того, чтобы легче было перестроить свой режим дня и максимально плодотворно подойти к учебному процессу. Еще это поможет быть продуктивным, иметь хорошее настроение, чтобы у ребенка была легкость перед началом учебной деятельности, — сказала Наумова.

Ранее психолог рассказала, что для настроя на новый учебный год нужно напомнить ребенку, что хорошего было в школе, и сфокусироваться на самом лучшем, прежде всего на общении с друзьями и интересных занятиях. По мнению Наумовой, родительские истории о школе, покупка нового рюкзака и канцелярских принадлежностей помогут подготовиться морально.

Психолог отметила, что ребенок должен сам выбрать портфель, карандаши, ручки и ластики, потому что с этими предметами ему будет приятнее ходить на занятия. Также перед 1 сентября важно поговорить о мотивации ребенка в школе.