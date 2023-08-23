Родителям рассказали, как настроить ребенка на учебный год в школе Психолог Наумова: новые школьные принадлежности помогут настроиться на учебу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы настроить ребенка на новый учебный год, нужно напомнить ему, что хорошего было в школе, и сфокусироваться на самом лучшем, прежде всего на общении с друзьями и интересных занятиях, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, родительские истории о школе, покупка нового рюкзака и канцелярских принадлежностей помогут подготовиться морально.

Это поможет настроиться на положительный лад и чтобы постараться подготовиться к этому морально. Если у ребенка есть трудности в школе, например в отношениях с одноклассниками, нужно помочь с ними разобраться, дать поддержку в случае, если конфликты продлятся, — сказала Наумова.

Психолог отметила, что ребенок должен сам выбрать портфель, карандаши, ручки и ластики, потому что с этими предметами ему будет приятнее ходить на занятия. Также перед 1 сентября важно поговорить о мотивации ребенка в школе.

Важно поговорить о мотивации ребенка в школе, какие направления его интересуют. Поставить перед собой учебную задачу, какая помощь нужна, возможно, дополнительные кружки по любимому или нужному предмету, который пригодится для поступления в вуз и дальнейшей профессии, — подчеркнула Наумова.

Ранее психолог Анастасия Екушевская предупредила, что наиболее распространенной ошибкой родителей при подготовке детей к школе является позднее начало. По ее словам, готовить ребенка можно начинать примерно за два года до похода в первый класс.