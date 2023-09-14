Психиатр рассказала, как распознать и вылечить депрессию Психиатр Гарданова: апатия и потеря интереса являются признаками депрессии

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Одним из основных признаков депрессии является постоянное чувство грусти и подавленности, рассказала NEWS.ru врач-психиатр, доктор медицинских наук Жанна Гарданова. По ее словам, большую часть времени человек находится в плохом настроении без конкретной на то причины, гиперболизирует даже незначительные неудачи.

Апатия, потеря интереса к хобби, отстранение от близких и друзей — всё симптомы депрессии. Однако если это обусловлено перенесенным стрессом, то депрессия носит обратимый характер. При правильном лечении человек выздоравливает. Иногда люди в зрелом возрасте приходят к врачу с жалобами на сердце, например. Однако после обследования становится понятно, что никакой болезни нет. Это также может быть признаком депрессии. То есть у человека после какой-то стрессовой ситуации развилась соматическая симптоматика, характеризующаяся как болевое ощущение в теле, — рассказала Гарданова.

Психиатр отметила, что депрессия может повлиять на производительность и стать причиной изоляции. И поэтому депрессивное состояние требует наблюдения специалистов, назначения препаратов и внимательного отношения к себе.

Ранее врач-психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, что избавиться от тревожности хорошо помогает спорт. Крашкина отметила, что во время физических упражнений мозг сосредотачивается на выполнении однотипных действий и перестает зацикливаться на пугающих мыслях. Благодаря спорту снижается уровень адреналина, а мышцы расслабляются. Также помогут расслабиться и успокоиться дыхательные упражнения, отметила специалист.