Психолог рассказала, как провести каникулы с пользой для ребенка Психолог Дугенцова: ребенок должен соблюдать режим и чаще гулять на каникулах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новогодние праздники — хорошая возможность уделить больше внимания своему ребенку, рассказала NEWS.ru детский психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, лучше проводить время всей семьей на свежем воздухе.

Лучше проводить больше времени на свежем воздухе. Это не только укрепит иммунитет, но и позволит наладить детско-родительские отношения. Стоит организовать досуг, например сходить в кино или покататься на коньках. Чем больше разных видов деятельности будет, тем лучше. Это позволит мозгу расслабиться и отдохнуть, — рассказала Дугенцова.

Психолог отметила, что не стоит забывать о режиме дня в свободное от учебы время. Также она посоветовала не позволять детям сидеть за компьютером более двух часов в день.

Не стоит забывать о режиме дня. Если ребенок не будет высыпаться, он постоянно будет ходить вялым и уставшим, кроме того, позже ему будет сложнее вставать утром в школу. Ребенку стоит меньше сидеть за компьютером, от 40 минут до двух часов в день, не более, — добавила Дугенцова.

Ранее клинический психолог Маргарита Алексеева рассказала, что яркие эмоции во время праздников могут легко перегрузить неокрепшую психику ребенка, и чтобы этого не произошло, нужно соблюдать некоторые правила. По ее словам, необходимо соблюдать гигиенические процедуры — переодевать пижаму, чистить зубы. Отказ от них нарушает формирование силы воли и мотивации, объяснила эксперт.