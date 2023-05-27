Психолог рассказала, как не погрязнуть в гневных спорах в интернете Психолог Булгакова: не позволяйте провоцировать себя на споры в интернете

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Психолог Екатерина Булгакова в беседе с NEWS.ru посоветовала россиянам сохранять спокойствие во время общения в Сети и не поддаваться на провокации других пользователей. Булгакова рекомендует сразу задаться вопросом, нужен ли человеку предстоящий спор. По ее словам, это поможет избежать негативных эмоций.

Если вы видите, что вас провоцируют, попытайтесь не реагировать. Оппонент этого и добивается. Перед тем как начать печатать гневный ответ, погрязнуть в спорах в комментариях, остановитесь, сделайте глубокий вдох и задайте себе вопросы: «С кем я дискутирую? Зачем мне этот спор?» — сказала специалистка.

Она также добавила, что за «жизнью» в интернете не следует забывать и о реальном мире. Общение с близкими и друзьями принесет гораздо больше пользы для вашего психологического состояния, считает психолог.

Ранее психолог Айгуль Гранд рассказала родителям, как уберечь детей от увлечения треш-стримингом. По ее словам, с ребенком необходимо проводить беседы о том. что такое добро и зло и чем плохо жестокое отношение к окружающим людям и животным. Психолог Хельга Эдельштейн в свою очередь назвала треш-стримы виртуальным садизмом и отметила, что наличие таких видео в телефоне ребенка является поводом для проведения психодиагностики.