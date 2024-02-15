Психолог рассказала, каким работам по дому родители обязаны научить детей Психолог Митягина: родители обязаны учить детей готовить, мыть посуду и убирать

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Родителям стоит учить ребенка с самого раннего возраста простейшим работам по дому: мыть посуду, разогревать еду, готовить несложные блюда, рассказала NEWS.ru детский психолог Елена Митягина. Эксперт подчеркнула, что с двух с половиной лет нужно приучать детей мыть посуду.

С года можно давать ребенку участвовать в приготовлении пищи: мыть ягоды, фрукты. Это развивает мелкую моторику. Позвольте детям отрывать черенки у черешни, зеленые листья у клубники и так далее. С двух с половиной лет можно учить ребенка мыть за собой посуду, сначала помогать, показывать, как это делаете, и постепенно отдавать ему эту обязанность полностью, — отметила Митягина.

По ее словам, чем раньше родители поддержат инициативу ребенка помогать взрослым на кухне, тем быстрее он научится самостоятельно готовить или разогревать себе обед и убирать за собой посуду. Митягина добавила: самое главное — не платить ребенку за выполнение обязанностей по дому.

Первоклассник, вернувшись домой из школы, может смело сам разогреть себе еду в микроволновке, если до этого мама или папа в выходные показали, как это делать, и дали возможность научиться это делать самому. В 10 лет ребенок уже смело может приготовить себе омлет и быть полноценным участником уборки по дому. И самое главное — не платите ребенку за выполнение обязанностей по дому, — подытожила Митягина.

Ранее психолог Екатерина Пахомова в беседе с NEWS.ru заявила, что ребенка нельзя наказывать игнорированием его просьб, публичным унижением, запугиванием, оскорблениями, а также запиранием в комнате и лишением еды и сна. Она отметила, что недопустимы также рукоприкладство и крик.