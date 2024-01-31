«Недопустимо»: психолог назвала худшие способы наказать ребенка Психолог Пахомова: детей нельзя наказывать избиением и публичным унижением

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Ребенка нельзя наказывать игнорированием его просьб, публичным унижением, запугиванием, оскорблениями, а также запиранием в комнате и лишением еды и сна, рассказала NEWS.ru психолог Екатерина Пахомова. Она отметила, что недопустимы также рукоприкладство и крик.

Способы, которыми ни в коем случае нельзя наказывать ребенка: физическое наказание, игнорирование ребенка, крик, публичное унижение, запугивание, оскорбление, изоляция, запирание в комнате, наказание темнотой, наказание углом, лишением сна, еды, временем с мамой, лишением того, что уже было обещано, — заявила Пахомова.

По ее словам, в момент такого наказания ребенок испытывает сильный страх, тревогу, «весь его мир рушится, потому что близкий, родной человек вдруг становиться злым, сердитым и агрессивным». Эксперт подчеркнула, что такая ситуация сильно подрывает доверие «маленького человечка» к родителю и к миру в целом.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец заявила, что ребенок должен иметь право выбора, с кем из родителей остаться при их разводе. Она отметила, что дети в десятилетнем возрасте вполне осознают происходящее, при этом многие привязаны к одному родителю больше, чем к другому.