Психолог объяснила причины ночных кошмаров Психолог Шантур: ночные кошмары часто являются следствием проблем с ментальным здоровьем

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Ночные кошмары часто являются следствием серьезных проблем с ментальным здоровьем, например, депрессии, сообщила психолог Татьяна Шантур. В беседе с Lenta.ru она отметила, что регулярные жуткие сновидения негативно сказываются на здоровье, они истощают психику, из-за нервного перенапряжения человек не высыпается и наутро просыпается уставшим и апатичным.

Часто на человеке сказывается токсичная атмосфера на работе, в которой он вынужден пребывать каждый день. Или ему просто не нравится то, чем он занимается. Из-за этого он находится в состоянии стресса. А сильное перенапряжение, как и невроз, могут приводить к неприятным сновидениям, — объяснила эксперт.

Шантур отметила, что еще одна частая спутница кошмарных сновидений — подавленная агрессия, и необходимо найти причину, которая ее вызывает, а затем — способ избавиться от нее. Нередко кошмарами сопровождается депрессивное расстройство, которое требует обязательного лечения. Кроме этого, причиной кошмаров могут быть чувство вины и плохие отношения в семье, продолжила психолог.

Ранее стало известно, что употребление воды непосредственно перед сном может нарушить цикл и качество сна, так как организм будет гидратирован. Кроме того, человеку также может просто захотеться среди ночи в туалет, что после вызовет бессонницу.