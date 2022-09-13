Пить воду перед сном назвали не самой лучшей идеей Употребление воды перед сном может нарушить цикл и качество сна

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Употребление воды непосредственно перед сном может нарушить цикл и качество сна, так как организм будет гидратирован. Кроме того, человеку также может просто захотеться среди ночи в туалет, что после вызовет бессонницу, сообщает Live 24.

Если маленький стакан воды помогает вам заснуть, нет ничего плохого в том, чтобы его выпить. Поддержание гидратации во время сна имеет много положительных эффектов, но баланс является ключевым, и важно наблюдать, как потребление воды влияет на качество сна, — пишет издание.

Из-за того что человек встает в туалет ночью, могут возникнуть такие проблемы, как недосыпание, дневная сонливость, недостаток концентрации и координации, снижение творческих способностей и изменения настроения.

Важно также обращать внимание на потребность в ночном мочеиспускании, если жидкости пьется мало. Это называют никтурией, которая может говорить об отсутствии у человека глубокой фазы сна. Таким людям может хотеться ночью в туалет, но без явных предпосылок к этому.

Врач-эпидемиолог Лидия Сопрун ранее порекомендовала людям пить слегка соленую или минеральную воду. По ее словам, это помогает восполнить потерю солей и микроэлементов. При этом врач предупредила, что следует учитывать состояние организма и наличие заболеваний, например гипертонии или ишемической болезни сердца.