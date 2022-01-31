Психолог объяснила, почему россияне легко перейдут на четырёхдневку

Вероятный переход на четырёхдневную рабочую неделю сейчас дастся россиянам легче, чем несколько лет назад, так как в последние два года «мы привыкли к неким переменам — то выходим в офис, то нас переводят на удалёнку», рассказала NEWS.ru психолог, коуч Марина Гладышева.

Есть некая часть людей, правда, которым это (переход на четырёхдневную рабочую неделю. — NEWS.ru) удастся тяжело. Это люди, которые работают по одному графику, всю жизнь на одном месте. Молодым же всегда проще и плюс один выходной, это лучше, чем если бы добавили ещё один рабочий день, — рассказала Гладышева.

Эксперт добавила, что тяжелее придётся «людям в возрасте, кто делает одно и то же действие всегда, в психике это называется процесс консервации», и любое изменение выглядит иначе — «зачем мне это?».

Человеку тогда сложно любое изменение — если в молодом возрасте +1 выходной — это классно и здорово, то в старшем возрасте перемены такие выглядят как «зачем мне это?». Некоторые не знают, что им делать в выходной, для них работа — спасение от одиночества, от каких-то внутренних состояний. Для такой категории людей это будет непонятная ситуация, — подытожила Гладышева.

Три четверти россиян мечтают работать четыре дня в неделю. Такой результат показал опрос, проведённый сервисом «Работа.ру». Люди уверены, что сокращение количества рабочих дней позитивно скажется на работоспособности команды. При этом многие не уверены, что в их компании подобная схема работы может быть реализована. При этом готовность своей компании к четырёхдневной рабочей неделе отрицательно оценили 47% участников опроса. Они полагают, что подобный график им не подходит. О том, что переход на четырёхдневку вполне реален, заявили 21% опрошенных.

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