Руководители рассказали, что их раздражает в подчинённых

Руководителей больше всего раздражает лень (16%), неисполнительность (12%) и непрофессионализм (9%) сотрудников, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob. Также начальники не терпят глупость (8%), безответственность (7%), безразличие к работе (6%) и недисциплинированность (5%).

Кроме того, среди неприемлемых качеств некоторые руководители назвали отсутствие желания учиться, ложь, несамостоятельность и медлительность подчинённых. А 9% респондентов ничего не раздражает, так как они сами собирали свои команды. Число таких руководителей за 12 лет увеличилось более чем вдвое.

Рядовых сотрудников же в руководстве раздражает некомпетентность, неуважение и неуравновешенность. Причём отсутствие навыков больше возмущает мужчин, чем женщин (11% против 5%), а грубость — как раз женщин (5% против 1%). Почти каждого третьего (31%) не раздражает ничего — таковых стало на четверть больше, чем в 2010 году.

В опросе участвовали 1600 представителей экономически активного населения и 500 руководителей из всех округов России.

Ранее врач-психиатр Алексей Звездин посоветовал изолировать от коллектива тех, кто грубо ведёт себя по отношению к коллегам и не понимает этого. Вычислить «тихушника», который может сорваться и нанести людям серьёзные травмы, очень трудно, отметил он.