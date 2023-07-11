Психолог объяснила, почему нельзя провоцировать ревность партнера Психолог Булгакова: провоцирование ревности угрожает полным разрывом отношений, это «жестокий эксперимент»

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Желание вызвать ревность партнера — «жестокий эксперимент», так как подобное состояние не является признаком любви, рассказала NEWS.ru кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. Эксперт добавила, что провокации часто заканчиваются полным разрывом отношений.

Учтите, что у каждого человека свои границы допустимого. То, что для одного человека — норма или «игра на грани», для другого — абсолютно недопустимо, повод к самому неожиданному, порой трагическому ответу или полному разрыву отношений. Если ревность рождается сама по себе — это печально, но хоть как-то объяснимо. Вызывать ее намеренно — бессмысленный жестокий эксперимент, — отметила Булгакова.

По ее словам, желание вызывать ревность — нездоровое и, как правило, вызвано заниженной или завышенной самооценкой провокатора: «либо я недостаточно хорош, нужно опустить партнера на мой уровень, либо я очень хорош, и всем нравлюсь, пусть мой партнер это поймет».

Намеки о третьем, подчеркивание качеств третьего, которых нет у партнера — по сути, это желание вызвать боль, вторгнувшись в личное пространство партнера. Те, кто делает это осознанно, считают, что немного ревности — «как перчик в супе, не помешает». Партнер ревнует — не означает «любит». Ревность основана на недоверии и сомнениях. Она приводит к обидам, стрессу для обоих партнеров, — подытожила Булгакова.

Клинический психолог Станислав Самбурский ранее назвал основной причиной паталогической ревности неуверенность в себе. По его словам, ревнивцы часто считают себя хуже других и находятся в постоянном страхе, что их перестанут любить.