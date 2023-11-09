Психолог объяснила, почему некоторым людям сложно извиниться Психолог Романив: люди не извиняются из-за боязни потерять авторитет

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Некоторые люди никогда не приносят извинения, даже если их ошибка очевидна, и причиной такого поведения может быть боязнь потерять свой авторитет, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» психолог Ольга Романив. По ее словам, такие люди считают извинения признаком слабости.

Как пояснила эксперт, корни проблемы зачастую кроются в детстве, например, если родители заставляли ребенка постоянно просить прощения за любые проступки. В результате, повзрослев, такие люди либо будут извиняться за все подряд, либо возненавидят подобные слова.

На самом деле, извиниться и признать собственные промахи способны только уверенные в себе натуры. Именно они просто скажут «прости меня» и будут жить дальше без мыслей о том, что теперь выглядят слабаками. Чтобы признать ошибки, нужно иметь адекватную самооценку и чувство собственного достоинства, — подчеркнула специалист.

Также у некоторых людей слишком низок уровень эмпатии, что не позволяет им действительно осознавать вину, добавила психолог. Они не в состоянии извиниться за причиненную боль, так как не способны испытывать искреннее раскаяние.

Ранее психолог Нина Рубштейн заявила, что, вопреки распространенному мнению, одинокие люди чувствуют себя спокойнее женатых. Как объяснила специалист, такие люди несут ответственность только за себя.