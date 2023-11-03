Психолог объяснила, почему одинокие люди спокойнее женатых Психолог Рубштейн: одинокие люди отвечают только за себя

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Вопреки распространенным стереотипам, одинокие люди чувствуют себя спокойнее женатых, так как несут ответственность только за себя, рассказала психолог Нина Рубштейн. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что женщины, которые состоят в отношениях, склонны больше переживать о своей внешности и возможных изменах со стороны партнера, а мужчины волнуются, что не справляются с проблемами и обязанностями.

Женщины в отношениях чаще и сильнее беспокоятся о своей внешности, ухоженности, боятся перестать быть привлекательными для партнера, нервничают из-за потенциальных измен. <...> А большинство мужчин в браке тревожатся о завтрашнем дне больше одиноких, потому что несут ответственность за семью. <...> Они не могут сохранять психологическое равновесие, — пояснила психолог.

Люди, которые состоят в отношениях, тяжело переживают конфликты в семье и боятся сталкиваться характерами. Рубштейн подчеркнула, что в некоторых парах конфликты возникают из-за ситуаций, когда одному партнеру кажется, что его мнение не учитывается. Психолог уточнила, что женщины в большинстве случаев отказываются от идеи замужества из-за страха потерять себя и те возможности, которые предоставляет жизнь в одиночестве.

Чтобы справиться со сложностями в отношениях и чувствовать себя спокойнее, психолог советует отказаться от сверхожиданий от себя, партнера и детей. По ее словам, нужно позволять всем быть неидеальными.

Психолог Екатерина Гулянская ранее заявила, что мужчины старше 40 лет чаще всего переживают из-за старения и отсутствия достижений. Среди других наиболее распространенных мужских страхов она выделила боязнь потерять себя, а также кардинально изменить свою жизнь.