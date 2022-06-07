Психолог объяснила, нужно ли удалять фотографии бывших возлюбленных Психолог Наумова объяснила, нужно ли удалять фотографии бывших возлюбленных

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с NEWS.ru рассказала, стоит ли удалять фотографии бывших возлюбленных. По её словам, встречающиеся в нашей жизни люди являются частью истории, а некоторым иногда приятно вспомнить о различных событиях.

Для кого-то пересматривать фотографии прошлых лет приятно и даёт определённый ресурс. Кому-то, наоборот, — это разрушительная сила. При просмотре человек испытывает негативные чувства и обеспокоенность. Иногда бывают партнёры, которые переживают, что хранятся у других фотографии. Именно те переживания, которые связаны с другими людьми, если он переживает, это говорит, что у него есть проблемы, — сказала Наумова.

Психолог отметила, что уничтожать фотографии бывших партнёров совсем необязательно, так как люди сплошь и рядом жалеют об удалении части своей истории.

Ранее Наумова назвала первый признак измены возлюбленного. По её мнению, об этом сигнализирует момент, когда, находясь рядом, супруги перестают получать удовольствие, не доверяют друг другу, а в отношениях чувствуется много негатива. Специалист посоветовала супругам говорить о чувствах, делиться переживаниями, чтобы вовремя поддержать друг друга, услышать, дать обратную связь и ощущение нужности.