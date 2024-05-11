Психолог объяснила, как вернуться в рабочий режим после праздников Психолог Дугенцова: входить в рабочий режим после праздников нужно постепенно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После отпуска к работе следует возвращаться постепенно, сразу не нагружая себя большим количеством задач, которые нужно сделать в сжатые сроки, рассказала NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова. Специалист отметила, что перед началом работы рекомендуется пораньше лечь спать и морально подготовиться к трудовым будням.

Для того чтобы вернуться в рабочий ритм после праздников, не нужно сразу же после отдыха ставить перед собой множество задач, которые необходимо оперативно выполнить. То есть следует постепенно входить в привычный ритм. Человек может позволить себе расслабиться и в первый рабочий день, например, быть не таким трудоспособным и активным, как обычно, — пояснила психолог.

По словам Дугенцовой, в выходные дни следует лечь спать пораньше, продумать накануне, что вы наденете на работу. Таким образом, будет легче морально настроиться и легче войти в рабочий режим. В заключение специалист подчеркнула, что на психическом состоянии сказывается образ жизни — хорошее питание, например, поможет достичь желаемого эффекта.

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