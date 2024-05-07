Назван процент поддержавших проверку людей на полиграфе работодателей SuperJob: больше трети работодателей поддержали проверку кандидатов на полиграфе

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Больше трети российских работодателей считают, что кандидатов на трудоустройство следует проверять на полиграфе, или детекторе лжи, об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob. Такого мнения придерживаются 36% нанимателей. Среди них 1% работодателей считают, что проверки на полиграфе нужны для найма на все позиции, 35% — только для определенных, передает «Коммерсантъ».

Участие в исследовании приняли тысяча менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб из разных регионов. Среди всех опрошенных только 6% сообщили о реальном применении детектора лжи на одном из этапов собеседования. По мнению управляющего партнера RusPartners Дины Акимовой, компании пытаются усилить контроль внутри организации на фоне экономической неопределенности вовне.

У некоторых страх перед неопределенностью оказывается настолько силен, что они страхуют любое решение по выбору кандидата с помощью системы оценок, невообразимого количества интервью, психологического профилирования, полиграфа. Некоторые даже водят кандидатов к нумерологам и составляют им гороскопы, — объяснила она.

Ранее СМИ сообщали об увольнении 32-летнего старшего администратора медцентра Пушкинского района Санкт-Петербурга за «слишком частые» походы в туалет. Женщина обратилась с жалобой в суд.