Психолог назвала три правила, которые помогут наладить отношения с тещей Психолог Безгина призвала зятьев уважать тещу и чтить семейные традиции

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Для налаживания отношений с тещей нужно помнить три правила — чтить традиции, соблюдать личные границы и уважать родителей жены, рассказала NEWS.ru психолог Наталья Безгина. По ее словам, мужчина выбирает супругу, но не тещу, а мать жены точно не ищет себе зятя и может иметь негативный опыт отношений с мужчиной и переносить неприязнь на избранника дочери. ⁣⁣⠀

Вы можете не любить тещу, но уважать — обязательно. И наоборот. Соблюдайте личные границы. Относитесь к теще так, как вы хотели бы, чтобы к вашей матери относился близкий человек: не оскорбляйте, предлагайте помощь, не подчеркивайте недостатки, не будьте высокомерным, — призвала психолог.

Она добавила, что в жизни близких людей случаются бытовые ссоры. По словам эксперта, в этот момент человеку хочется перенести злость на кого-то, чтобы почувствовать облегчение, однако Безгина призвала не переносить ссору или непонимание в семье на других. ⁣⁣⠀

Если между супругами конфликт — не переносите агрессию на маму супруги с претензиями в воспитании и непонимании. Она другой человек и не несет ответственности за уже совершеннолетнюю дочь, вашу совместную жизнь. Супружеская система создается двумя взрослыми людьми, вынося спор из избы, рискуете помириться с супругой, но иметь напряженные отношения с тещей, — объяснила психолог.⠀

Безгина назвала большой ошибкой игнорирование семейных традиций. По словам психолога, родители — это хранители обычаев и устоев и пренебрежение к последним приводит к недопониманию между поколениями, особо остро это ощущается между тещей и зятем.

Важно выделить несколько традиционных праздников и продолжать традиции. Пусть это будут не все, но наиболее важные и близкие вам, — подытожила Безгина.

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