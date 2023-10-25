Психолог назвала ошибку взрослых, развивающую неуверенность у ребенка Психолог Медведева: нарушение личных границ приводит к неуверенности у ребенка

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Многие родители зачастую неосознанно растят в своем ребенке нерешительность и закомплексованность, так как забывают о соблюдении его личных границ, рассказала в беседе с Пятым каналом психолог Валентина Медведева. По ее словам, желание взрослых показать, что они лучше все знают, снижает самооценку ребенка и его уверенность в собственных силах и возможностях.

Как пояснила специалист, родительская гиперопека приводит к тому, что ребенок не умеет брать на себя ответственность. А это умение влияет на самооценку человека. Родители, говорящие ребенку фразы типа «Я лучше знаю», «Вырастешь, тогда и будешь решать», без стука входящие в комнату сына или дочери, читающие их личные дневники, нарушают границы ребенка. В результате он не сможет научиться правильно вести себя с окружающими, будет легко попадаться на удочку мошенников или может стать жертвой насилия и буллинга.

Правильно выстроить границы с ребенком можно, обговорив правила, подчеркнула специалист. Необходимо определить список действий, которые можно сделать, а что в общении недопустимо. Кроме того, важно научить сына или дочь говорить «нет», а также объяснить, что родители всегда поддержат и придут на помощь.

Таким образом ребенок будет понимать, что я — личность, мама с папой — тоже личности, которые важно и нужно уважать и принимать их условия, — прокомментировала эксперт.

Ранее психолог Галина Добромирова рассказала, что дети боятся темноты из-за склонности к фантазированию. Кроме того, по ее словам, причиной страха могут быть слабо развитые навыки самоконтроля и отсутствие собственных норм поведения и правил из-за полного подчинения родителям.