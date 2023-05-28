Психолог назвала две самые опасные темы для споров в интернете Психолог Булгакова: в Сети опасно спорить о воспитании детей и политике

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Пользователям Сети не стоит спорить на тему воспитания детей, поскольку большинство родителей воспринимают советы и призывы от анонимных пользователей как личную обиду, рассказала в беседе с NEWS.ru психолог Екатерина Булгакова. По ее словам, в подобных спорах стоит принимать участие разве что экспертам, поскольку информация, поданная без аргументации, зачастую будет восприниматься в штыки.

Самое опасное — ввязываться в споры в родительских чатах. Например, многие родители считают, что сами знают, как воспитывать своего ребенка, и воспринимают как личную обиду, если ваше мнение отличается от его позиции. Споры полезны, если вы специалист в определенной сфере и выражаете своё мнение как представитель экспертного сообщества. При этом каждый комментарий должен быть аргументированным. Хотите высказаться? Оставляйте нейтральные или экспертные комментарии без оценок, — посоветовала психолог.

Также она заявила, что в интернете не стоит комментировать темы политической ситуации в стране, образования и воспитания. По ее словам, подобные обсуждения могут быть эффективны, только если знать оппонента лично. И даже в этом случае велики риски ссоры, отметила Булгакова.

Ранее Булгакова в беседе с NEWS.ru посоветовала россиянам сохранять спокойствие во время общения в Сети и не поддаваться на провокации других пользователей. Психолог рекомендует сразу задаться вопросом, нужен ли человеку предстоящий спор. По ее словам, это поможет избежать негативных эмоций.