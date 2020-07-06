Психолог дала советы, как не сойти с ума на работе после удалёнки

https://static.news.ru/photo/c90cc3ae-bf70-11ea-b063-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многие сотрудники ощутили дискомфорт после того, как им пришлось выйти из режима самоизоляции, введённый во время пандемии COVID-19, в офис. Клинический психолог Варвара Зародина рассказала, как перестроиться с удалённой работы и какие в возвращении к привычному формату работы плюсы.

Она отметила, что сначала работать на удалёнке было трудно, особенно когда всем членам семьи тоже необходимо выполнять свои трудовые обязанности или учиться. Со временем граждане выстроили свой рабочий процесс, а теперь им снова пришлось выходить из уже ставшего комфортным режима, приводят слова Зародиной «Невские Новости».

За 21 день вырабатывается привычка, а дальше мы её начинаем закреплять. Мы всё выстроили вокруг удалёнки и почувствовали себя комфортно. Как только мы это сделали, график работы поменялся, — объяснила психолог.

Но теперь деваться людям некуда, продолжила эксперт, и им придётся привыкать к окружению коллег, офису и планировать свой день с учётом дороги на работу. Избавиться от дискомфорта и плохого настроения, как советует Зародина, можно, если найти плюсы в переменах.

В первую очередь, в офисе можно отдохнуть от членов семьи, ведь проводить 24 часа в сутки даже с самыми близкими людьми всё же бывает достаточно утомительно. За рабочий день можно по ним соскучиться и порадоваться встрече.

Второй плюс — общение с коллегами. Дело в том, что людям необходим социум, пояснила психолог. Дефицит общения, возникший за период самоизоляции, можно легко компенсировать общением с окружающими.

Третьим плюсом является возможность привести себя в порядок и обновить гардероб, ведь выходить из дома на работу нужно в опрятном виде. Чтобы не было грустно выбираться из дома, можно сменить причёску и надеть какой-нибудь особенный наряд.

Другой маленькой хитростью для адаптации к новым условиям труда может стать вещь, напоминающая о доме. Сувенир можно поставить на рабочий стол, и тогда период адаптации пройдёт гораздо легче, посоветовала Зародина.

Формат удалённой работы, однако, показал множество преимуществ не только для сотрудников, но и работодателей. Так, в Госдуму уже внесли законопроект о регулировании дистанционной деятельности, согласно которому в трудовом законодательстве могут появиться понятия «временная дистанционная (удалённая) работа» и «комбинированная дистанционная (удалённая) работа».

Предполагается, что такой формат работы повысит «гибкость» трудовых отношений и обеспечит благоприятные условия труда для людей с ограниченными возможностями, родителей с малолетними детьми, а также людей, совмещающих учёбу и работу.

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