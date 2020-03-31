https://static.news.ru/photo/906045dc-737e-11ea-93c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Во время кризисных ситуаций у людей снижается уровень критического мышления, поэтому они начинают доверять фейкам. Об этом заявила доктор психологических наук Галина Солдатова.

Исследователи фейков и социологи утверждают, что фейки распространяют примерно 10% населения, — подчеркнула Солдатова.

По её словам, число распространителей увеличивается примерно в два-три раза в кризисных ситуациях. Наиболее популярной становится ложная информация, в основе которой лежат теории заговора.

В кризисных условиях и в результате стрессовых событий вера в такие теории заговора становится характерной и для широкого круга лиц, — отметила Солдатова, сообщает ТАСС.

По её словам, это происходит из-за нехватки информации, когда люди не понимают, как защититься от угрозы.

Эксперт заявила, что нужно развивать критическое мышление, перепроверять источник информации. По её словам, данные по ситуации с коронавирусом лучше смотреть на сайте правительства Москвы или мэра своего города либо на официальном сайте Роспотребнадзора.

Не проверишь информацию — не посылай её дальше, — подчеркнула Солдатова.

Как ранее писал NEWS.ru, член Совета Федерации Андрей Клишас объяснил, что введение административной и уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе должно остановить поток ложной информации. Он напомнил, что распространялись фейки о 1600 погибших от коронавируса в России, закрытии Москвы на карантин, распылении дезинфицирующих средств и другие.