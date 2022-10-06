Названы эффективные методы борьбы со стрессом Психиатр Масякин перечислил эффективные методы борьбы со стрессом

Фото: shutterstock.com

Существует несколько действенных техник, позволяющих быстро перестать волноваться, рассказал в беседе с NEWS.ru главный врач Центральной клинической психиатрической больницы им. Ф. А. Усольцева Антон Масякин. По его словам, самый простой вариант — глубоко вдохнуть носом, посчитать до пяти, чтобы легкие полностью наполнились кислородом, а живот раздулся. После этого необходимо сделать еще более глубокий выдох ртом, считая до шести, выталкивая брюшными мышцами воздух.

Важно, чтобы выдох занимал больше времени, чем вдох. Повторите 9–10 раз, мысленно представляя, как воздух попадает в ваши легкие и покидает их. Кислород, поступая в мозг, дает возможность ему эффективно работать, а значит, вы будете спокойнее воспринимать ситуацию и логически мыслить, — объяснил Масякин.

Еще одним эффективным упражнением является дыхание с чередованием ноздрей. Для этого нужно сесть в удобную позу с прямой спиной, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Вдыхать воздух нужно правой ноздрей, прикрывая левую, затем выдыхать левой ноздрей.

Далее делайте вдох той же ноздрей, через которую только что совершали выдох, и выдыхайте через правую ноздрю. Дышите так в течение 5–10 минут. Для усиления действия, вы можете мысленно воображать, как выдыхаете из себя все негативные ощущения, тревоги и волнения, а вдыхаете спокойствие, — сказал Масякин

Также при волнении психиатр посоветовал переключить внимание на какой-то предмет и внимательно рассмотреть его. Эти несложные действия позволят вытащить себя из моря волнения и снизить накал эмоций.

Ранее врач-терапевт, кардиолог ЦКБ Управления делами президента РФ Иван Ликов заявил, что некоторые комнатные растения могут не только радовать глаз, но и влиять на нервную систему, снижая депрессивное настроение и улучшая качество сна. К таким растениям, по его мнению, в первую очередь относятся цитрусовые. Также полезны для здоровья лавр, лаванда, розмарин и жасмин — они выделяют специальные эфирные масла, которые снижают синтез гормона стресса кортизола.