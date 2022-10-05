Перечислены полезные для здоровья комнатные растения Врач Ликов: лавр, лаванда и розмарин помогут снизить стресс

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look

Некоторые комнатные растения могут не только радовать глаз, но и влиять на нервную систему, снижая депрессивное настроение и улучшая качество сна, рассказал «Москве 24» врач-терапевт, кардиолог ЦКБ управления делами президента РФ Иван Ликов. К таким растениям, по его мнению, в первую очередь относятся цитрусовые. Также полезны для здоровья лавр, лаванда, розмарин и жасмин — они выделяют специальные эфирные масла, которые снижают синтез гормона стресса кортизол.

По словам специалиста, цитрусовые растения улучшают настроение и функции мозга, способствуя концентрации внимания и быстрому запоминанию информации. Ликов подчеркнул, что особенно актуальны такие комнатные растения для жителей больших городов, которые испытывают перегрузки нервной системы из-за избытка информации.

Они выделяют специальные эфирные масла, которые улучшают и настроение, и функции мозга. Способствуют более быстрому запоминанию информации, концентрации внимания, — сказал кардиолог.

Такие растения, как розмарин, лавр и лаванда, в значительной степени улучшают функцию сна, а жасмин способствует выработке такого гормона, как серотонин, снижая тем самым выраженность сезонной депрессии.

Также можно завести домашнюю пальму. У нее большие и яркие зеленые листья, а зеленый цвет как раз улучшает настроение, — добавил Ликов.

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