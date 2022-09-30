Психолог Лобанова: осенняя хандра может быть симптомом серьезной болезни

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Психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова заявила, что осенняя хандра, которая наступает во время холодного сезона, может быть симптомом серьезного заболевания. Эксперт отметила, что при нормальных условиях хандра проходит быстро, так как человек адаптируется, но иногда она может перетекать в депрессию. В этом случае, по словам специалиста, у человека снижается интерес или удовольствие от деятельности, которая раньше приносила положительные эмоции.

Помимо основных симптомов депрессии могут сопутствовать дополнительные — в виде снижения концентрации и внимания, мрачного видения будущего, снижения самооценки, нарушения сна, нарушения аппетита, — поделилась Лобанова.

Он посоветовала в случае появления схожих симптомов обратиться к медицинскому психологу. По ее словам, с помощью психотерапии можно справиться с недугом за пару месяцев.

Психолог Александра Толоконина ранее рассказала, как справиться со стрессом на фоне растущего количества тревожных новостей. Эксперт отметила, что следует ограничить число внешних источников информации, но оставить при этом один-два информационных канала, которым человек доверяет. Она добавила, что необходимо поддерживать коммуникацию с людьми, которые не вызывают дискомфорт.