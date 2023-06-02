Протоиерей Вигилянский: «Троица» возвращается из тюрьмы в семью Протоиерей Вигилянский назвал передачу иконы «Троица» РПЦ возвращением из тюрьмы в семью

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Размещение иконы Андрея Рублева «Троица» в храме Христа Спасителя является возвращением реликвии «из тюрьмы в семью», рассказал в беседе с «Радио 1» настоятель храма Святой Мученицы Татианы при МГУ, протоиерей Владимир Вигилянский.

Икона возвращается на свое место, которое было предназначено Рублеву. Рядом иконы были писаны для этого же собора. «Троица» возвращается из тюрьмы в семью, на свободу, — заявил священник.

Он назвал содержание икон делом крайне важным и ответственным и напомнил, что в храмах, так же как и в музеях, работают искусствоведы и реставраторы, которые способны обеспечить реликвии должный уход.

Я знаю дипломированных, замечательных художников, иконописцев, которые являются священнослужителями, — отметил настоятель.

Ранее стало известно, что икону «Святая Троица» Андрея Рублева переместят в храм Христа Спасителя в Москве 4 июня. Икона, созданная в 1425 году, по решению президента России Владимира Путина передается РПЦ после почти столетнего пребывания в Третьяковской галерее. Она будет выставлена для всеобщего поклонения в храме Христа Спасителя, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры, где находилась до 1929 года.