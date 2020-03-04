https://static.news.ru/photo/bae54518-5e30-11ea-a298-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Giuseppe Graziano/Global Look Press

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов, считает, что девочек с детства нужно готовить к материнским заботам. И при появлении в семье новых детей мамам должны помогать старшие дочери, а не бабушки.

В эфире радиостанции «Радонеж» протоиерей привёл в пример знакомую семью, в которой мама не отдала в школу семилетнюю дочь, чтобы она помогала ей с новорожденным ребёнком.

Это же важнее — семилеточку научить обходиться с ребёнком, а не читать и писать, что она уже и так умеет. Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? — считает Смирнов.

Он подчеркнул, что воспитание происходит в процессе реальной жизни, и только так из девочки может вырасти хорошая жена и мать.

Как писал NEWS.ru, протоиерей Димитрий Смирнов, комментируя свои слова о гражданских жёнах, которые являются «проститутками», заявил, что проблема не в женщинах. По его словам, во всём виноваты мужчины, и назвал их «национальной катастрофой». Смирнов заметил, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. Потому что мужчины, находящиеся в гражданском браке, за жён своих сожительниц не считают, а воспринимают, как временную утеху.