https://static.news.ru/photo/194fa22a-5282-11ea-95b5-fa163e074e61_660.jpg Протоиерей Димитрий Смирнов Фото: orthodoxbro.ru

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, комментируя свои слова о гражданских жёнах, которые являются «проститутками», заявил, что проблема не в женщинах. По его словам, во всём виноваты мужчины.

На встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO протоиерей приравнял гражданских жён к «бесплатным проституткам». Смирнов заметил, что в России при всём этом замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. Потому что мужчины, находящиеся в гражданском браке, за жён своих сожительниц не считают, а воспринимают, как временную утеху.

Наши мужчины — это наша национальная катастрофа. Они бросают своих подруг. Женщина лучшие годы тратит на него. Потом он находит новую, — считает священнослужитель.

Протоиерей добавил, что не будет защищать тех, кто не может обеспечить и защитить свою семью. Он находится на стороне женщин, потому что они слабее и нуждаются в помощи, передаёт «URA.ru».

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель председателя Совета по правам человека при президенте Ирина Киркора считает, что слова главы Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских жёнах, которые якобы выполняют роль «бесплатных проституток», некорректны и оскорбительны.