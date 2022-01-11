В Тверской области задержали подозреваемого в подготовке теракта неонациста

ФСБ России задержала 18-летнего сторонника украинской неонацистской группировки «М.К.У», по версии следствия, он готовил теракты на объектах транспорта, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. В отношении лидера этой группировки Егора Краснова дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества».

В спецслужбе отметили , что житель Тверской области осуществлял пропаганду идеологии массовых убийств, а также занимался вовлечением в сообщество новых членов и подготовкой терактов на объектах транспортной инфраструктуры. Задержанный дал признательные показания, в его мессенджере Telegram была обнаружена переписка с Егором Красновым, также были изъяты предметы и документы, включая инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.1 «Участие в экстремистском сообществе» и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту», — сообщили в ФСБ.

Ранее в Ростовской области задержали исполнителя планируемой главарём украинской неонацистской организации «М.К.У.» насильственной акции, направленной против журналиста. У исполнителя были обнаружены компоненты самодельных бомб и агитационные материалы этой организации.

Ранее сотрудники ФСБ выявили в 37 регионах России 106 неонацистов — сторонников украинской группировки «М.К.У.», готовившей теракты и массовые убийства. Двое из них намеревались организовать вооружённые нападения на образовательные учреждения.