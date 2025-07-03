Проще голубцов! Капустные кармашки с мясом — быстрый ужин за 20 минут!

Капустные кармашки с мясом — сочная начинка в хрустящей «упаковке»! Представьте: нежные листья капусты, превращенные в ароматные конвертики, из которых при первом же укусе вытекает горячий мясной сок… Это блюдо покорит вас сочетанием простоты и потрясающего вкуса! Идеальный вариант, когда хочется чего-то сытного, но необычного.

Кочан капусты аккуратно разберите на листья (лучше брать плотные, не рыхлые). Опустите их в кипящую подсоленную воду на 3–4 минуты, чтобы стали мягкими, затем обдайте холодной водой — так будет легче заворачивать. Для фарша смешайте 400 г мясного фарша (говядина + свинина), одну мелко нарезанную луковицу, 2 ст. л. риса, соль, перец и любимые специи (отлично подойдет паприка).

На подготовленный капустный лист выложите 1–2 ст. л. начинки, заверните конвертиком, подгибая края. Уложите кармашки в глубокую сковороду или сотейник швом вниз. Залейте смесью томатного соуса (2 ст. л. пасты на 200 мл воды) и сметаны (100 мл). Тушите под крышкой на медленном огне 35–40 минут. В конце посыпьте рубленой зеленью.

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