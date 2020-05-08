Прокуратура проверит сообщения о нарушениях в госпитале «Ленэкспо»

https://static.news.ru/photo/c4a43546-913e-11ea-a5d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/koronavirus_spb

Прокуратура Петербурга начала проверку после сообщений пациентки о нарушениях в госпитале «Ленэкспо».

Как передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство, прокуратура проверит указанные факты и при наличии оснований «примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

Ранее местная жительница обвинила власти города в попытках заразить её коронавирусом. Женщина рассказала об условиях пребывания в госпитале в «Ленэкспо», назвав его настоящим «адом».

По признанию пациентки, после лечения пневмонии её поместили в специально оборудованный стационар для больных COVID-19. Несмотря на то что коронавирус у неё не подтвердился, её положили вместе с «положительными» пациентами. Кроме того, к ним подселили ещё психически больных пациентов, которых привезли из закрытых на карантин стационаров, сообщал NEWS.ru.