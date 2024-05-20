Прокуратура Петербурга заподозрила песню из TikTok в пропаганде насилия Прокуратура Петербурга попросила суд запретить песню «Заставлял»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура Санкт-Петербурга направила в Смольнинский районный суд иск с требованием запретить песню исполнителей Daryana и Daybe «Заставлял», которая завирусилась в TikTok, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она опубликовала в своем Telegram-канале ответ ведомства на соответствующее обращение. Из него следует, что надзорный орган усмотрел в композиции пропаганду насилия.

В ходе рассмотрения обращения прокуратурой города осуществлено прослушивание песни «Заставлял», размещенной в социальной сети «ВКонтакте», которым установлено, что ее текст содержит обсценную лексику и пропаганду насилия. <...> Прокуратурой предъявлено исковое заявление о признании указанной информации запрещенной на территории Российской Федерации, — говорится в ответе прокуратуры.

Также прокуратура направила представление руководству соцсети «ВКонтакте» в связи с неисполнением обязанностей по мониторингу и удалению контента, склоняющего несовершеннолетних к совершению противоправных действий. Также ведомство потребовало заблокировать трек.

В апреле депутат Госдумы Татьяна Буцкая потребовала провести прокурорскую проверку из-за указанной песни, отметив, что в ней усматривается пропаганда педофилии. Она также призвала проконтролировать стриминговые сервисы на соблюдение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.