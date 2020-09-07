Прокуратура Москвы считает справедливым приговор Ефремову

https://static.news.ru/photo/c7d5c5ee-f1c0-11ea-a411-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба суда

Прокуратура Москвы посчитала справедливым и обоснованным приговор Михаилу Ефремову, которого суд признал виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Позже прокуратура решит, будет ли она обжаловать приговор.

Также отмечается, что актёр никак не отреагировал на приговор, он выслушал решение суда, не меняясь в лице, сообщает РИА Новости.

Обвиняемого в смертельном ДТП актёра Михаила Ефремова взяли под стражу сразу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что государственный обвинитель запросил для актёра 11 лет колонии. В ходе прений прокурор сочла вину актёра полностью доказанной. Она заявила, что её подтверждают кадры видеозаписи с места ДТП, результаты экспертизы и показания свидетелей.

Кроме того, суд не поверил доводам защиты, заявлявшей, что Сергей Захаров, погибший в результате ДТП, скончался из-за врачебной ошибки.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.