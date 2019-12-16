Профсоюз журналистов и работников СМИ (ПЖ) провел свой третий съезд в Москве 15 декабря. На мероприятии выступили несколько известных представителей профессии, в том числе и те, которые проходят как обвиняемые по уголовным статьям из-за своей работы. Члены профсоюза обсуждали возможности поддержки коллег, финансирование, дальнейшие планы и новый закон о СМИ. Чем закончилась встреча в материале NEWS.ru.

На съезд приехало более 20 журналистов — членов организации. Мероприятие также посетили представители СМИ, не входящие в ПЖ и сторонники. Членам, как и положено, были выданы мандаты, с помощью которых проходило голосование.

В организации на 15 декабря состоит 456 человек, хотя на начало года их было только 391. По словам председателей ПЖ, с увеличением членства помогла кампания в защиту задержанного по ложному обвинению журналиста Ивана Голунова. Письмо в его поддержку, опубликованное на сайте профсоюза, подписало более 6 тыс. сотрудников СМИ.

Одним из главных выступлений вечера стала трансляция по Skype с псковской журналисткой Светланой Прокопьевой. Против сотрудницы «Радио Свобода» ранее возбудили дело об оправдании терроризма за вышедший на сайте «Эхо Москвы» текст о самоподрыве 17-летнего Михаила Жлобицкого в архангельском ФСБ. По словам журналистки, после того, как за неё вступились коллеги, дело против нее «заглохло».

Я хочу поблагодарить всех тех, кто меня поддерживает, кто писал обо мне и продолжает писать. Огласка — это то, что очень сильно помогает людям, оказавшимся в моей ситуации, — сказала Прокопьева.

Журналистка также рассуждала на тему того, что, к её сожалению, СМИ проиграли войну за свободу слова. По словам Прокопьевой, особенно тяжелая ситуация за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, где людям сложно найти работу и чаще приходится заниматься самоцензурой и поддаваться давлению со стороны.

После трансляции первые лица профсоюза выступили с инициативой сделать 2020 годом борьбы за свободу слова в России. Были обсуждены некоторые идеи, в частности создать, а затем добиться признания нового закона о СМИ. В ПЖ считают, что действующий закон устарел, так как работает по реалиям конца 80-х, начала 90-х, когда его и принимали.

NEWS.ru

Неожиданным гостем стал бывший журналист Первого канала Максим Шевченко, выступление которого не планировалось. Он поддержал создание нового закона о СМИ, порекомендовав привлечь в качестве помощи для этого дела бывшего председателя совета по правам человека при президенте Михаила Федотова. Также Шевченко рассказал о своей поездке в протестующую Францию, которую он рекомендовал брать в качестве примера страны, где работают профсоюзы.

Во Франции скоординированная работа профсоюзов сразу видна и это очень сильная вещь, — вещал Шевченко.

Журналист вспомнил, как был членом Союза журналистов России и Московского союза журналистов. По словам экс-ведущего Первого канала, от этих организаций польза была только в официальной корочке сотрудника СМИ, которая, тем не менее, спасала его жизнь и позволяла бесплатно посещать европейские музеи.

Так или иначе, но разница между Союзом журналистов и этим профсоюзом журналистов видна невооруженным глазом. Мы — живая, настоящая организация, которая пытается бороться за своих коллег, — заявил Шевченко.

Не обошел съезд стороной и тему отстаивания трудовых прав журналистов. В частности, коллег призывали к тому, чтобы они создавали на местах своей работы профсоюзные ячейки (для этого достаточно трёх человек). Также была предложена идея создания базы с гонорарами и зарплатами разных СМИ, которая бы позволила бороться с несправедливыми выплатами журналистам за работу.

В конце съезда профсоюза, как и положено, члены организации проголосовали за резолюцию. В ней было включено несколько пунктов, в том числе и общее заявление в защиту сотрудников СМИ, подвергающихся по их мнению незаконному преследованию.

Напомним, что профсоюз журналистов был создан в 2016 году. Поводом стало нападение на автобус с журналистами в Ингушетии. Тогда неизвестные избили представителей прессы и водителя, подожгли транспортное средство и скрылись. Официально профсоюз был зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ в ноябре 2017 года.