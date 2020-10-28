Профсоюз требует расследовать избиение сотрудника службы доставки еды

Профсоюз «Курьер» запустил в сети петицию в защиту сотрудника call-центра службы доставки еды «Достаевский» Андрея Терашкевича. Как утверждают активисты, представителя компании избили на рабочем месте якобы после того, как он разместил в соцсетях посты с критикой условий труда.
Как
В октябре петербуржец Андрей Терашкевич
Как писал NEWS.ru, в сентябре стало известно, что на фоне рекордно высокой выручки агрегатора доставки еды Delivery Club в Сети появилась информация о том, что один из курьеров, работающий с данной компанией, получил «минусовую зарплату» за 12-часовую смену. Профсоюзные активисты отмечают, что доставщики питания в условиях «потогонной системы» регулярно сталкиваются с многочисленными штрафами, из-за которых они иногда остаются должны нанимателю. В июле курьеры уже проводили акции протеста в Москве, выступая против невыплат зарплат посредниками.