Профсоюз требует расследовать избиение сотрудника службы доставки еды

https://static.news.ru/photo/f5b061c4-192d-11eb-a299-fa163e074e61_660.jpg Андрей Терашкевич Фото: Андрей Терашкевич/twitter.com

Профсоюз «Курьер» запустил в сети петицию в защиту сотрудника call-центра службы доставки еды «Достаевский» Андрея Терашкевича. Как утверждают активисты, представителя компании избили на рабочем месте якобы после того, как он разместил в соцсетях посты с критикой условий труда.

Как говорится в петиции, руководство компании никак не отреагировало на инцидент. В связи с чем авторы документа требуют от администрации службы доставки изложения своей позиции, а также уволить тех, кто причастен к избиению Терашкевича. Кроме того в обращении звучат призывы к МВД, СК и Государственной инспекции труда «незамедлительно отреагировать на эти вопиющие факты нарушения трудовых и гражданских прав».

В октябре петербуржец Андрей Терашкевич рассказал , что его избили в офисе доставки из-за нескольких твитов с критикой сервиса. В них он указывал, что база данных организации якобы находится практически в открытом доступе, что может грозить утечкой персональных данных.

Как писал NEWS.ru, в сентябре стало известно, что на фоне рекордно высокой выручки агрегатора доставки еды Delivery Club в Сети появилась информация о том, что один из курьеров, работающий с данной компанией, получил «минусовую зарплату» за 12-часовую смену. Профсоюзные активисты отмечают, что доставщики питания в условиях «потогонной системы» регулярно сталкиваются с многочисленными штрафами, из-за которых они иногда остаются должны нанимателю. В июле курьеры уже проводили акции протеста в Москве, выступая против невыплат зарплат посредниками.