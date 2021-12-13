Профильный комитет Думы выступил за снятие с повестки инициативы о QR-кодах

Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал снять с повестки рассмотрение в первом чтении законопроекта о введении системы QR-кодов в поездах дальнего следования и на авиарейсах, сообщил председатель комитета Евгений Москвичёв. Он отметил, что комитет продолжит обсуждать проект с Минтрансом, другими ведомствами и общественностью, сроки его принятия пока неизвестны, сообщает ТАСС. Ранее лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что документ будет дорабатываться.

Мы сняли с повестки дня сегодня рассмотрение на Совете Думы, будем предлагать, чтобы 16 декабря 2021 года законопроект о QR-кодах на транспорте — в авиации и на железной дороге [в поездах] дальнего следования — не рассматривался в первом чтении, — сказал Москвичёв.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения в Госдуме. По его словам, о недопустимости опрометчивых решений предупредил президент РФ Владимир Путин. По словам Володина, данное решение — результат диалога между Госдумой и правительством. При этом учитывались мнения регионов и обращения граждан.

Минтранс России принял решение о дальнейшей проработке отдельных положений законопроекта о QR-кодах на транспорте.

В Кремле сравнили рассмотрение законопроекта о QR-кодах с попыткой пройти между мифическими чудовищами Сциллой и Харибдой. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, законопроект технологически и логистически очень сложный, он требует скрупулёзной экспертной проработки, которая будет продолжаться.

12 ноября правительство внeсло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или факт перенесённого заболевания, на транспорте и в общественных местах. Ограничения в случае введения будут действовать до 1 июня 2022 года.