В России предложили учить школьников семьеведению по нормам 16 века Профессор Рожнов: можно учить школьников семьеведению по книге «Домострой»

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Можно учить школьников новому предмету «Семьеведение» по книге «Домострой», считает преподаватель истории государства и права России Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов. Как он отметил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», содержание этого свода правил и норм XVI века не такое плохое, как все думают.

Профессор отметил, что противники книги указывают на то, что в ней мужчинам разрешается применять меры физического воздействия. По его словам, на самом деле в «Домострое» говорится о том, что это является самым крайним средством.

Однако здесь нужно иметь в виду, что, закрепляя это право, а точнее, даже обязанность мужа, «Домострой» четко оговаривает, что это — самое крайнее карательно-исправительное средство, прибегать к которому можно лишь после неудачи всех прочих воспитательных мер, только за самые серьезные нарушения и упущения, — объяснил преподаватель.

Рожнов добавил, что школьники смогут найти в книге, как вести семейное хозяйство и правильно обращаться с деньгами. В «Домострое» раскрывается, что нужно жить строго по средствам и извлекать из ресурсов максимум выгоды, чтобы не испытывать ни в чем нужды. Кроме того, нужно грамотно приумножать семейное богатство, не влезать в долги и не бросать деньги на ветер, заключил профессор.

Ранее стало известно, что для школьников в 2024 году появится курс «Семьеведение», занятия будут проходит во внеурочном формате. В Минпросвещения рассказали, что учить семьеведению будут школьников 10–11-х классов.