Проект о помощи мобилизованным сняли с рассмотрения в Госдуме

Фото: МО РФ

Законопроект об установке мер по социальной и материальной поддержке мобилизованных граждан сняли с рассмотрения в Госдуме. Информация появилась на официальном портале нижней палаты парламента. Правовая норма предполагала, что призванным в рамках частичной мобилизации россиянам станут единовременно выплачивать по 300 тысяч рублей.

В настоящий момент неизвестно, почему именно законопроект был отозван. По одной из версий, текст правовой нормы отправили на доработку.

Документ предполагал не только единовременные выплаты, но и освобождение мобилизованных на период службы от оплаты процентов по кредитам и ипотеке. Также предлагалась компенсация половины расходов на оплату жилья и услуг ЖКХ.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов выступил с идеей о предоставлении мобилизованным гражданам льготной ипотеки. В разговоре с NEWS.ru парламентарий также прокомментировал ранее озвученные предложения по созданию скидок на жилье для мобилизованных, что, по его мнению, вопрос не решит, поскольку застройщик «сегодня скидку делает, а завтра ее может не быть».

Частичная мобилизация была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. Тогда же министр обороны Сергей Шойгу заявил, что власти призовут 300 тысяч резервистов, имеющих за спиной опыт службы в армии, а также тех, кто обладает военной специальностью.