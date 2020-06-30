Проценко назвал ответственных за историю с мешками для трупов в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/029beb04-bad0-11ea-ad62-fa163e074e61_660.jpg Денис Проценко Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко парокомментировал ситуацию с найденными возле больницы мешками для трупов. По его словам, к этой истории причастны ритуальные агенты, которые забирают умерших пациентов из медучреждения. Об этом он написал в Facebook.

Мы выяснили, что все тела умерших, данные о которых были обнаружены за территорией нашей больницы, из нашего морга забирал ряд агентов, индивидуальных предпринимателей. И я надеюсь, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации, — заявил он.

По его словам, родственники умерших после оформления больницей документов заказывают услуги по перевозке и захоронению. Таким образом, впоследствии ответственность за сохранность тел лежит на них или на доверенных лицах.

Он подчеркнул также , что находка была обнаружена за пределами медучрежения. Что касается якобы найденных медкарт, то это лишь копии их титульных листов, которые выдают родственникам для идентификации умершего. Все оригиналы медицинской документации хранятся в больничном архиве.

Больница оформляет все документы в соответствии с законом, и здесь вопросов никаких быть не может, — заключил Проценко.

Ранее в Сети появились сообщения о подозрительной находке прохожих у основной больницы по приёму пациентов с коронавирусом. Жители обнаружили мешки для трупов, медицинские карты и бирки пациентов, а также «заражённую кровь».

Проценко подтвердил, что были найдены пакеты для перевозки тел умерших, но не документация, писал NEWS.ru.