«Пробуждается жизнь»: Поклонская вышла на связь впервые за полтора года Поклонская поздравила крымчан с 10-летием «крымской весны» в свой день рождения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Поклонская

Советник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская в свой день рождения 17 марта записала видео с обращением к жителям Крыма, поздравив их с 10-летием «Крымской весны», передает телеканал «Нара ТВ». Поклонская назвала осознанным выбором желание крымчан вернуть полуостров и город Севастополь в состав Российской Федерации.

10 лет назад, когда крымчане вышли на референдум, когда каждый сделал осознанный выбор, они таким образом показали, что не согласны принимать то, что противоречит их внутреннему ощущению. Но это было сделано мирным путем, демократическим путем, — отметила Поклонская.

Поклонская, которую многие называют символом «Крымской весны», подчеркнула, что жители полуострова, решившись на референдум, защитили себя. Политик пожелала людям всего мира «настоящей справедливости, где каждый сможет защищать свои права».

«Крымская весна» состоялась именно в период пробуждения природы. Это конец марта — весеннее равноденствие <...>. Пусть пробуждается жизнь и радость, — заключила она.

Ранее Поклонская назвала обман одной из причин трагедии Майдана, произошедшего в Киеве 10 лет назад. По ее словам, этот обман находился в «фатальной» стадии и оказал плачевное влияние на украинских граждан. Она добавила, что в результате украинцам пришлось делать выбор между тем, считать ли произошедшее государственным переворотом, как это трактовали прежние власти страны, или принять случившееся в качестве «революции достоинства», следуя политике новых властей.

В результате выбравшие первый вариант оказались в ряду «предателей», выбравшие второй — «патриотов», и таким образом Украину разделили на два лагеря, констатировала Поклонская. Следствием такого раздела она назвала ненависть сограждан друг к другу, которая привела к «трагедии, страшнее не придумаешь».