Прилепин не попал на съезд КПРФ из-за Зюганова

Сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина не пустили на съезд партии КПРФ из-за конфликта с Зюгановым. Об этом пишет «Федерал Пресс».

Прилепин на съезде КПРФ собирался предложить создать новую коалицию. Однако из-за присоединения к эсерам у него произошел конфликт с Зюгановым, после чего его исключили из всех возможных проектов, где он был задействован до этого, отмечается в сообщении.

Кроме того, Прилепина на съезде никто не ждал и подобное действие сравнили с визитом в дом незваного гостя.

Ранее Прилепин сравнил Бузову с «наркоманом» Вертинским. Он провёл параллели феноменальной популярностью Бузовой и востребованностью Вертинского до Второй мировой войны.

Также законопроект о государственной цензуре в СМИ разрабатывают депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду». Документ планируется внести на рассмотрение в Госдуму после парламентских выборов.